В текущем сезоне Гапонов только раз выходил на поле в рамках РПЛ.
- Кононов сдержанный, интеллигентный человек, но иногда мог наорать. Даже матом. На моей памяти он "пихал" дважды. И оба раза – мне… За косяки на тренировках. Индивидуальные беседы Олег Георгиевич тоже практиковал – разжёвывал тактические нюансы, указывал, какие качества нужно подтянуть, - приводит слова Гапонова "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" под руководством Кононова в прошлом сезоне занял четвертое место в РПЛ. На данный момент красно-белые идут на десятой строчке.
Защитник "Спартака" Гапонов: Кононов мог наорать. Даже матом. На моей памяти Кононов "пихал" дважды
Илья Гапонов поделился впечатлениями от работы под руководством Олега Кононова
Фото: Василий Пономарев / Sportbox
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»