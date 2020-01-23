Агент Сафонов: в "Сочи" собрали команду "Зенит-2", народ смеется

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал самый скандальный переход РПЛ этой зимы
Фото: soccer.ru
Напомним, "Сочи" объявил о переходе Кокорина в команду на правах аренды. "Зенит" подтвердил договорённость с "Сочи", однако сам футболист не намерен отправляться в клуб, занимающий последнее место в РПЛ. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак также желает, чтобы Кокорин остался в команде.

Ранее сообщалось, что тренерские штабы обоих команд и сам Кокорин узнали об аренде в "Сочи" из СМИ, но владелец "Сочи" Ротенберг опроверг эту информацию.

- Могу сказать, что с агентской точки зрения без согласия футболиста и его подписи — клуб не имеет права отдавать куда-либо футболиста. Поступает ли "Зенит" по-варварски с Кокориным? У каждого своя правда. Но выходит так, что [в "Сочи"]собрали команду "Зенит-2", народ смеется.

К сожалению, в российском футболе ситуация такая, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Такое в принципе только в российском футболе, - приводит слова Сафонова sport24.

Также отмечалось, что Кокорин отправится в фарм-клуб "Зенит-2", выступающий в ПФЛ, если не примет предложение "Сочи".


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Теги: Сафонов Зенит Сочи Ротенберг Медведев Кокорин
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