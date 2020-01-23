Вчера во второй половине дня аргентинец встретился с президентом клуба Дуилио Давино для подписания контракта. Срок его действия составит 4 года.
В составе "Зенита" аргентинец, перешедший летом 2017-го года из "Атлетико", провел 53 матчей. В текущем сезоне 26-летний полузащитник редко появлялся на поле, сыграв всего в четырёх матчах.
Notiulti: Краневиттер заключил контракт с мексиканским "Монтерреем"
26-летний аргентинский полузащитник "Зенита" Маттиас Краневиттер поставил свою подпись под контрактом с "Монтерреем" сообщает портал Notiulti.com.
Фото: ФК "Зенит"
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