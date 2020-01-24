Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как проходили переговоры с «Краснодаром» по трансферу Ивана Игнатьева. Нападающий в итоге перешел в казанский клуб.
«Перед разговором с Игнатьевым я спрашивал разрешение у Галицкого, потому что у Ивана был длительный контракт с клубом. Тогда я не имел ни юридического, ни морального права вступать в переговоры с игроком, не уведомив клуб.
Как раскрыть потенциал Игнатьева? Посмотрим, попытаемся. Прежде всего, чтобы раскрыть потенциал любого игрока, ему нужно предоставлять большое количество игрового времени. Без объёма полученной информации вряд ли можно сделать анализ», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».
Слуцкий возглавил «Рубин» во время зимней паузы. Ранее российский специалист работал в голландском «Витессе», но покинул этот клуб после серии из пяти поражений. В «Рубине» он сменил Романа Шаронова.
Слуцкий: перед разговором с Игнатьевым спрашивал разрешение у Галицкого
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