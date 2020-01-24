19-летний полузащитник ЦСКА Данила Янов продолжит карьеру в "Риге". Пресс-служба московского клуба сообщила, что Янов подписал контракт с клубом из Латвии.
"Рига" является действующим чемпионом страны. Ранее сообщалось, что клуб в ближайшее время возглавит бывший наставник московского "Спартака" Олег Кононов, но информация пока не подтвердилась.
Янов выступал за ЦСКА с января 2018 года. В прошлом сезоне он выиграл молодёжное первенство с ЦСКА.
Хавбек ЦСКА Янов перешёл в "Ригу"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»