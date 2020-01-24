- Я привез Серегу Семака в 1992-м из Луганска в Москву. Потом, чтобы его, гражданина Украины, призвать в армию, я лично делал ему русский паспорт.
Благодаря связям на Украине я мог взять оттуда кого угодно: привозил в ЦСКА Гусина и Шевченко. Шеву! Лет 18. Шева был худой, как треска. Правда, из Москвы они с Гусиным быстро уехали. Позвонил их тренер Владимир Онищенко: «Верни их, а то меня хотят распять». Нельзя было обижать киевское «Динамо», - приводит слова Крисевича matchtv.ru.
Шевченко играл за киевское «Динамо» до 1999 года, после чего перешёл в «Милан». В 2003 году нынешний главный тренер сборной Украины стал обладателем «Золотого мяча».
Селекционер Крисевич рассказал, что привозил в ЦСКА Андрея Шевченко
Бывший селекционер «Зенита» и ЦСКА Степан Крисевич вспомнил о том, как привозил в московский клуб из Украины Сергея Семака, Андрея Гусина и Андрея Шевченко.
Фото: ФК "Зенит"
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