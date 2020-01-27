"Ростов" официально объявил об аренде Кьяртанссона

Исландский нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон остаток сезона проведет в турецком "Ени Малатьяспоре"

Фото: fc-rostov.ru

Официальный сайт "Ростова" сообщил о договоренности с турецким клубом по арендному соглашению 29-летнего форварда.



Напомним, Кьяртанссон принадлежит "Ростову" с 2018 года. В прошлом году нападающий находился в аренде в шведском "Хаммарбю" и казанском "Рубине". В этом сезоне в составе казанцев Кьяртанссон провел 16 матчей, в которых отличился всего один раз.



В турецкой Суперлиге "Ени Малатьяспор" идет на девятой строчке.