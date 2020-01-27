Глушаков: по Грозному передвигаюсь на такси - мы люди скромные

Фото: ФК "Ахмат"

"Цены? Что-то, наверное, подешевле, чем в Москве, но и зарплаты тут поменьше, чем в мегаполисах. Но так ведь и в других городах. По Грозному передвигаюсь на такси – мы люди скромные, в булочную ездим на такси. Пробки здесь бывают, но с московским трафиком не сравнится.Здесь есть сауна, в которую ходим и паримся, как обычно. Но это сауна, а не баня на дровах. Попариться можно, но это всё же не русская баня", — цитирует Глушакова "Чемпионат".В "Спартаке" Глушаков был капитаном. Московский клуб он покинул на фоне скандала, связанного с конфликтом с бывшей женой. Также у Глушакова возник конфликт с фанатами, которые обвинили его в причастности к увольнению бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.