Спортдиректор "Тамбова": Кокорина взяли бы с руками и ногами

Спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о аренде Кокорина в "Сочи" и оценил возможность перехода нападающего в тамбовский клуб.
Фото: ФК "Тамбов"
"Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в "Сочи", зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе.

Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас — это нереально", — приводит слова Худякова Sport24.

Напомним, что "Сочи" сообщил об аренде Кокорина до конца сезона. Агент Кокорина Кирилл Логинов сообщал, что в "Сочи" Александр не поедет.

Ранее Александр Кокорин не был включен в список футболистов отправившихся на второй сбор с "Зенитом". Ранее сообщалось, что остаток сезона Кокорин проведет в "Зените-2".


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