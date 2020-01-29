"Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в "Сочи", зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе.
Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас — это нереально", — приводит слова Худякова Sport24.
Напомним, что "Сочи" сообщил об аренде Кокорина до конца сезона. Агент Кокорина Кирилл Логинов сообщал, что в "Сочи" Александр не поедет.
Ранее Александр Кокорин не был включен в список футболистов отправившихся на второй сбор с "Зенитом". Ранее сообщалось, что остаток сезона Кокорин проведет в "Зените-2".
Спортдиректор "Тамбова": Кокорина взяли бы с руками и ногами
Спортдиректор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал информацию о аренде Кокорина в "Сочи" и оценил возможность перехода нападающего в тамбовский клуб.
Фото: ФК "Тамбов"
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