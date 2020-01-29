"Сочи" попал в очень сложную ситуацию. Важно просто сохранить место в РПЛ. У нас практически нет права на ошибку, поэтому в первую очередь при подготовке к сопернику мы должны быть сконцентрированы на результате.
Эта команда способна бороться за еврокубки. Если бы все игроки пришли вовремя и находились в одинаковом состоянии, "Сочи" был бы выше", — приводит Федотова Матч ТВ.
Владимир Федотов возглавил "Сочи" в декабре, заключив контракт на 2,5 года. Ранее специалист тренировал "Оренбург".
Перед весенней частью РПЛ "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.
Федотов: этот "Сочи" способен бороться за попадание в еврокубки
Главный тренер сочинцев Владимир Федотов оценил потенциал последней команды РПЛ
Фото: ФК "Сочи"
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