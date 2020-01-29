"Пока комментировать нечего. Все будет ясно через пару дней. Кокорин едет на сборы с "Зенитом-2"? Да, это так. Они летят тоже в Турцию, как и мы. Надеюсь, там он к нам и присоединится", — цитирует Рубашко Sport24.
Напомним, что супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2".
Агент Логинов сначала опроверг слова супруги Кокорина, но затем сообщил, что Александр действительно поедет на сборы с клубом, выступающим в ПФЛ.
Гендиректор "Сочи" выразил надежду, что Кокорин ещё присоединится к ним
Гендиректор сочинского клуба Дмитрий Рубашко прокомментировал новость, что Кокорин поехал на сборы с "Зенитом-2"
Фото: РПЛ
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