Футболист вылетел на медосмотр для клуба из Виго. По словам Сёмина, если оно не выявит у игрока никаких проблем со здоровьем, сделка состоится.
— Мы вопрос с переходом в "Сельту" со Смоловым уже обсуждали. Как все решится с медосмотром, так и будет. Если все будет хорошо, значит, он переходит. Все в клубе в курсе, тренерский штаб тоже. Это будет аренда с выкупом, все нюансы уже к руководству, — цитирует Сёмина Sport24.
29-летний нападающий перешёл в "Локомотив" из "Краснодара" летом 2018 года, после домашнего Чемпионата мира. В текущем сезоне Смолов, пропустивший много матчей и выпавший из состава сборной России из-за повреждений, забил 3 гола в 14-ти матчах Российской Премьер-Лиги.
Ранее Смолов уже выступал за пределами России: в сезоне 2010/11 он играл за голландский "Фейеноорд" на правах аренды.
Сёмин подтвердил, что "Сельта" берёт Смолова в аренду
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подтвердил информацию о переходе нападающего Фёдора Смолова на правах аренды в "Сельту".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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