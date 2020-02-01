"Хотелось бы выиграть турнир? А кто скажет, что не хотел бы выиграть? Но главное не это. Главное — нормально подготовиться к чемпионату. В прошлом году выиграли, эмоции были приятные, все было хорошо. Но это не самоцель. Хотя, я думаю, никто не откажется победить на этом турнире", - цитирует Федуна Sport24.
В эти минуты "Спартак" проводит матч с "Ростовом" в рамках Кубка Париматч Премьер (0:0, 2-й тайм). Следующими соперниками красно-белых станут "Локомотив" и "Партизан".
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на десятом месте в чемпионате России. В активе команды Доменико Тедеско 22 очка в 19 матчах.
Федун - о Кубке Париматч: никто не откажется победить на этом турнире
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что не считает победу в товарищеском турнире Кубок Париматч самоцелью, однако это добавляет футболистам дополнительных эмоций.
Фото: "Спартак"
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