Напомним, футболист на правах аренды выступал за "Сампдорию". Соглашение было рассчитано до конца сезона, однако в итальянском клубе были недовольны игрой аргентинца и решили прервать аренду.
В нынешнем сезоне Ригони провел 8 матчей за "Сампдорию" и отдал одну голевую передачу.
Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из клуба "Индепендьенте" за 9 миллионов евро.
Ригони вернулся в "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
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