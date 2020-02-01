Ригони вернулся в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, футболист на правах аренды выступал за "Сампдорию". Соглашение было рассчитано до конца сезона, однако в итальянском клубе были недовольны игрой аргентинца и решили прервать аренду.

В нынешнем сезоне Ригони провел 8 матчей за "Сампдорию" и отдал одну голевую передачу.

Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из клуба "Индепендьенте" за 9 миллионов евро.


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Теги: Ригони Зенит Сампдория Серия А
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