Мирзов: главное - выполнять установку тренера, а победы - приятное дополнение

Полузащитник московского "Спартака" Резиуан Мирзов, отметившийся дублем во вчерашнем матче с "Ростовом", поделился впечатлениями от тренировочных сборов и ожиданиями от Кубка Париматч Премьер.
Фото: ФК "Спартак"
"Вообще, это был самый тяжелый период в моей жизни, в моей карьере. Сейчас уже готовлюсь с командой, выполняю указания тренера по физподготовке, набираю форму. Легче, когда ты физически готов.

Цель — выполнять установку тренера. Самое главное — тактические задания, а победы — приятно, хорошее настроение. Будем стараться выигрывать", — цитирует Мирзова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне на счету Мирзова 10 матчей в РПЛ и одна голевая передача.

Вчера Резиуан Мирзов оформил дубль в ворота "Ростова" в первом матче "Спартака" на Кубке Париматч Премьер в Катаре. "Спартак" победил 2:1.

Следующий матч "красно-белых" на Кубке Париматч Премьер состоится 5 февраля против московского "Локомотива".

Перед весенней частью РПЛ "Спартак" занимает 10 место и имеет в своем активе 22 очка.


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Теги: Мирзов Спартак Кубок Премьер
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