Экс-нападающий сборной Словении: Бийол будет прогрессировать в ЦСКА

Нападающий австрийского "Сваровски Тироль" Златко Дедич, ранее выступавший за сборную Словении, поделился мнением о своем соотечественнике Яке Бийоле, выступающего за московский ЦСКА. В очном товарищеском матче команды сыграли вничью (2:2). Бийол спас свою команду от поражения.
Источник: РИА Новости / Алексей Филиппов
Дедич отметил, что впервые увидел Бийола в играх за сборную Словении, но познакомились они только сейчас. Златко считает, что полузащитник ЦСКА может построить большую карьеру.

- Хорошо, что он оказался в таком большом клубе, как ЦСКА. Мне кажется, здесь он будет прогрессировать, - цитирует Дедича "Чемпионат".

20-летний Бийол перешёл в ЦСКА из "Рудар Веленье" за 400 тыс евро в 2018 году. Ныне портал Transfermarkt оценивает словенца в 2,8 млн евро.

В текущем сезоне Бийол в 17 матчах чемпионата России забил гол и отдал передачу.


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Теги: ЦСКА Бийол
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