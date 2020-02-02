Медаль была продана с аккаунта одного из ломбардов столицы Польши. Стоимость продажи составила 1000 польских злотых, что приблизительно составлят 16 тысяч рублей.
Единственным поляком в составе ЦСКА в 2007-м году был нападающий Давид Янчик, перешедший в ЦСКА летом из польской "Легии".
В составе ЦСКА Янчик провел 22 матча и забил 3 мяча. Помимо бронзы в 2007-м, Янчик завоевал в составе армейцев серебро РПЛ в 2008-м году и стал обладателем Кубка России.
В настоящее время 32-летний форвард является свободным агентом.
Бронзовая медаль ЦСКА 2007 года продана в Польше
На польском сайте объявлений Allegro.pl была продана бронзовая медаль чемпионата России 2007 года.
Фото: SE.pl
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