Напомним, ранее "Рубин" пополнился Иваном Игнатьевым, Денисом Макаровым и Дарко Йевтичем. Также на просмотре у Леонида Слуцкого находится Дмитрий Тарасов.
- "Рубин" и сторона Смольникова ведут диалог. "Зенит" не определился с предложением по продлению контракта с защитником, - пишет Егоров.
Соглашение "Зенита" и Смольникова истекает грядущим летом. Отметим, что за полгода до истечения контракта футболист уже имеет право вести переговоры.
Егоров рассказал, что Смольниковым интересуется "Рубин"
По информации журналиста Сергея Егорова, самый активный на трансферном рынке российский клуб не думает останавливаться
Источник: ФК "Зенит"
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