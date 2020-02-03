Форвард "Бернли" Выдра может перейти в ЦСКА

Как сообщает Daily Mirror, нападающий "Бернли" Матей Выдра может продолжить карьеру в России. В услугах футболиста заинтересован ЦСКА

Фото: tbrfootball.com

В нынешнем сезоне 27-летний чешский футболист провел 6 матчей в чемпионате Англии, отдав при этом одну голевую передачу. За "Бернли" он выступает с 2018 года, перейдя из "Дерби Каунти" за 11 миллионов фунтов. Его клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко в 25 матчах.



Действующее соглашение Выдры с "Бернли" рассчитано до лета 2021 года.