Орлов опроверг информацию о закрытии программы "Футбольная столица" из-за высказываний про Кокорина

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов опроверг информацию, согласно которой программа "Футбольная столица" на телеканале "НТВ-Петербург" перестанет выходить в эфир.

Фото: Спорт день за днем