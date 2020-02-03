Вчера стало известно, что программу могут закрыть из-за слов Орлова про нападающего "Зенита" Александра Кокорина на тему его отказа переходить в "Сочи" на правах аренды. Орлов, напомним, в своих комментариях поддерживал игрока и главного тренера Сергея Семака.
"Это неправда. Программа выйдет 2 марта, как обычно, после игры "Зенита". Весь чемпионат России будет идти", - цитирует Орлова "Спорт день за днем".
Орлов опроверг информацию о закрытии программы "Футбольная столица" из-за высказываний про Кокорина
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов опроверг информацию, согласно которой программа "Футбольная столица" на телеканале "НТВ-Петербург" перестанет выходить в эфир.
Фото: Спорт день за днем
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