Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал вратаря Игоря Акинфеева самым опытным игроком в команде.
"Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев - самый опытный и самый крутой, он прадед! (смеется). Набабкин, Щенников, Васин — дедушки, деды. Дальше иду я — папа, отец. В мои "обязанности" входит присматривать за "детишками", нашей молодёжью, что я и делаю", - цитирует Магнуссона пресс-служба клуба.
Магнуссон перешел в ЦСКА из "Бристоль Сити" летом 2018 года за 2,8 миллиона евро. В его активе 26 матчей за сборную Исландии.
Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.
Магнуссон: Акинфеев - самый опытный и самый крутой, он прадед!
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал вратаря Игоря Акинфеева самым опытным игроком в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»