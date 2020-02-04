"В женском Высшем дивизионе сейчас есть тенденция создания женских команд в структуре мужских клубов российской Премьер-лиги, что позволяет добиться синергии в развитии набирающего популярность вида футбола. Интерес к женскому футболу растет, над этим много работает РФС. Краснодарский край заинтересован в команде с развитой инфраструктурой, которая сможет привлекать новых занимающихся на любительском и профессиональном уровнях. Благодарим за конструктивную позицию ФК "Краснодар" и лично его владельца Сергея Галицкого, который делает очень много для развития футбола", — цитирует министра физической культуры и спорта Краснодарского края Андрея Маркова сайт Министерства.
Создание новой женской команды позволит расширить количество клубов РПЛ, имеющих подобные коллективы.
Ранее о создании женской команде на базе клуба объявил "Зенит".
"Краснодар" поддержит создание женской команды
Администрация Краснодарского края совместно с "Краснодаром" создаст на базе женской команды "Кубаночка" и "Краснодара" новую женскую футбольную команду.
Фото: РИА "Новости"
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