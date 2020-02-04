Футболист в нынешнем сезоне провел за "Спартак" всего 6 минут на поле.
"Это будет видно после сборов. Я иногда сам прошусь сыграть за вторую команду, потому что мне, молодому футболисту, нужна игровая практика", - цитирует Глушенкова РБ-Спорт.
"Спартак" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 19 матчах.
Помимо "Спартака", 20-летний футболист выступал за "Чертаново", проведя за него 65 матчей и забив при этом 26 мячей.
Полузащитник "Спартака" Глушенков: аренда в другой клуб? Это будет видно после сборов
Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков не исключает, что уйдет в другую команду на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"
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