- Агент все сказал, а я в это не влезаю. Моя задача — тренироваться на поле, и все. Видел пару матчей ["Аугсбурга"], в том числе с Дортмундом (3:5)., - цитирует футболиста "СЭ".
О возможном переезде в Европу защитник заявил, что в данный момент является футболистом "Спартака", за который он и хочет выступать.
Ранее агент Рассказова сообщал, что в футболисте заинтересован немецкий "Аугсбург". 22-летний футболист оценен порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.
В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей в РПЛ, но результативными действиями не отметился.
Рассказов подтвердил слова агента об "Аугсбурге"
Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов отказался комментировать интерес со стороны немецкого "Аугсбурга".
Источник: ФК "Спартак"
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