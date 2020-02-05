Источник: зарплата Кононова в "Риге" будет втрое меньше, чем в "Спартаке"

Футбольный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил информацию о зарплате экс-тренера "Спартака" Олега Кононова в "Риге".
Фото: Getty Images
"Зарплата белорусского спеца при этом упала более чем в три раза. В Москве Кононов получал 100 тысяч евро в месяц, в Риге ему платят 30 тысяч (2,1 млн рублей)", — написал Карпов в своем телеграм-канале.

Сегодня гендиректор "Риги" подтвердил, что клуб закючил контракт с российским специалистом. Продолжительность соглашения не сообщается.

Напомним, последним клубом 53-летнего Кононова был московский "Спартак", который он возглавлял с 2018 по 2019 год. Ранее он тренировал тульский "Арсенал", "Ахмат" и "Краснодар".

"Рига" выступает в Высшей лиге Латвии.


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Теги: Кононов Спартак Рига
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