Напомним, сегодня сине-бело-голубые на сборе в Испании разгромили грузинский клуб "Сабуртало". Голами отметились Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Олег Шатов и Даниил Шамкин.
Малком вышел на поле в стартовом составе и провел 30 минут. Вместо него вышел воспитанник Воробьев.
"Ему обязательно нужна игровая практика, чтобы потихоньку набирать. Он полгода не играл, и естественно, сегодня нужно было почувствовать ритм матча. Плюс, сегодня игра была достаточно непростая — и по интенсивности, и по агрессивности. Думаю, что с каждым матчем он будет выглядеть сильнее и набирать форму.
По плану мы хотели дать ему от 20 до 30 минут в зависимости от того, как он будет себя чувствовать. Это запланированная изначально замена.
Когда он сможет провести целый матч? Посмотрим. Я думаю, что в следующем матче мы дадим ему 45 минут и надеюсь, что на сборах в Турции он уже сможет сыграть полноценный матч или два", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Малком перешел в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, плюс пять миллионов каталонский клуб может получить в качестве бонусов. В матче 5-го тура Премьер-лиги с "Динамо" бразилец получил травму бедра и выбыл на месяц. Позже стало известно, что футболисту нужно сделать операцию. В январе Малком окончательно восстановился и вернулся в общую группу.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах.
Семак - о Малкоме: с каждым матчем он будет выглядеть сильнее
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда Малком сможет провести полный матч.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»