Напомним, в суде, который проходил в закрытом режиме, Глушаков пытался отсудить у бывшей жены 204 млн рублей. Он считает, что в августе 2018 года, когда Дарья опубликовала видео с Глушаковым из бани, она спровоцировала конфликт, который потом навредил репутации игрока.
В ноябре 2019 года футболист подал исковое заявление на Дарью о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении убытков и компенсации морального вреда.
из 204 млн рублей, 201 млн — за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 млн — за распространение слухов о нем и еще 1 млн — компенсация морального вреда за разглашение деталей частной жизни. Сторона Глушакова будет оспаривать решение суда.
Напомним, 33-летний Глушаков на тот момент был игроком московского "Спартака". С лета 2019 года он выступает за "Ахмат", проведя в текущем сезоне 14 матчей в РПЛ и забив гол.
Суд отказал Глушакову в иске к бывшей жене на 204 млн рублей
Никулинский суд Москвы отказал полузащитнику "Ахмата" Денису Глушакову в удовлетворении иска к бывшей жене Дарье, сообщает Sport24.
Источник: ФК "Ахмат"
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