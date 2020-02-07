Экс-полузащитник московского клуба Джано Ананидзе рассказал о своём разговоре с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном.
"Я сам набрал Леониду Арнольдовичу. Он мне сказал: "Да, из-за травм ты растерял форму, но я желаю тебе удачи. Набрать кондиции и выйти на высокий уровень". Мы хорошо поговорили.
Сказал Федуну спасибо за всё. Я старался душой и сердцем, но что получилось, то и получилось. За все 11 лет в Москве я ни разу не был замечен в ночном клубе или где-то ещё. Я не был тусовщиком. Показать уровень, которого от меня все ждали, не позволили травмы и иногда недоверие тренеров. Аленичев мне доверял, но его быстро убрали. Пришёл Каррера, он тоже мне доверял. А с Кононовым было хуже всего", - цитирует Ананидзе "Чемпионат".
Ранее грузинский футболист рассказал, в какой момент он понял, что покинет "Спартак".
Джано выступал за "Спартак" с 2009 года. На его счету 122 игры за московский клуб. В нынешнем сезоне футболист сборной Грузии провел 10 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.
22 января 2020 года кипрский клуб "Анортосис", лидирующий в своем чемпионате, на официальном сайте объявил о заключении контракта с Джано сроком на полгода.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 играх.
Ананидзе: старался в "Спартаке" душой и сердцем. За 11 лет я ни разу не был замечен в ночном клубе
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