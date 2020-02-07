"Сочи" сыграл вничью с БАТЭ

"Сочи" на сборе в Турции провел товарищеский матч с БАТЭ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Товарищеский матч

БАТЭ - Сочи 1:1

Голы: Бурмистров, 80, Милич, 90

БАТЭ: Чичкан, Филипович (Бессмертный, 69), Копитович (Мякиш, 59), Филипенко (А.Немирко, 69), Настич (Малькевич, 69), Бага (Яблонский, 46), Драгун (Березкин, 69), Виллюмссон (Василевич, 69), Нехайчик (Милич, 69), Скавыш (Дубайич, 69), Стасевич, (Мукам, 69).

"Сочи": Заболотный, Заика, Набиуллин, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров Мостовой, Полоз.

Предупреждения: Настич, 59.


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Теги: Сочи БАТЭ
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