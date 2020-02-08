"Спартак" выиграл Кубок Париматч Премьер, обыграв "Партизан"

Московский "Спартак" обыграл белградский "Партизан" благодаря мячам Зобнина, Соболева и Понсе в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер и обеспечил себе первое место в таблице турнира.
Фото: vk.com/fcsm_official
Кубок Матч Премьер

"Спартак" — "Партизан" 3:2

Голы: Зобнин, 7, Соболева, 48, Понсе, 70 (пен.) - Павлович, 16, Сума, 34

Спартак: Ребров (Максименко, 46), Джикия (Гапонов, 74), Кутепов, Жигом (Маслов, 64), Рассказов (Ещенко, 74), Айртон (Мельгарехо, 74), Тиль (Бакаев, 46), Крал (Маркитесов, 87), Зобнин (Гулиев, 74), Мирзов (Соболев, 46), Понсе (Глушенков, 74)

Партизан: Стойкович, Остойич (Вуячич, 46), Павлович (Брежанчич, 64), Милетич, Урошевич (Смилянич, 46), Здьелар (Шчекич, 46), Натхо, Тошич (Павлович, 46), Сума (Маркович, 46 (Лакчевич, 52)), Асано (Стеванович, 46), Умар (Матич, 46)

Предупреждения: Натхо, 31, Джикия, 36, Жиго, 38

Удаления: Натхо, 42

Напомним, что "красно-белые" уже выигрывали этот трофей год назад под руководством тогдашнего специалиста Олега Кононова.


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Теги: Спартак Кубок Премьер Партизан
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