Карпин: ни один матч на Кубке Париматч нельзя занести в актив

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги Кубка Париматч Премьер.
Фото: ФК "Ростов"
"Лучшие футболисты по итогам сбора? Не могу определить. Нельзя брать целиком одну игру и говорить, что мы провели ее хорошо. Понравился первый тайм со "Спартаком". Хорошо провели с "Локомотивом" 60 минут, с "Партизаном" — тоже минут 60-70. Нельзя ни один из матчей занести полностью в актив. Основные футболисты хорошо делали то, что мы тренируем, пока их не меняли. Тогда все получалось", — заявил Карпин в эфире Матч ТВ.

Сегодня "Ростов" завершил выступление на товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер. На турнире подопечные Валерия Карпина провели три игры: уступили московскому "Спартаку" 1:2, обыграли белградский "Партизан" 3:1, а в заключительном матче турнира с "Локомотивом" сыграли вничью 3:3, уступив "железнодорожникам" в серии пенальти 4:5.

Перед весенней частью РПЛ "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.


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Теги: Ростов Карпин Кубок Премьер
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