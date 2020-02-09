Джикия: иностранцам тяжело понять, что за клуб "Спартак" и что от него ждут

Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, как проходит адаптация у иностранцев клубе.
Источник: ФК "Спартак"
- Освоиться — освоились. А вот понять куда попал, молодому иностранцу непросто. Что такое «Спартак», что это за клуб и что от него ждут — ребятам это тяжело осознать сразу. Стараемся помогать. Общаемся. Да и сами игроки все потихоньку понимают. Особенно когда видят фантастическую поддержку на домашних и выездных матчах. Отношение болельщиков замечательно помогает адаптации, - цитирует Джикию "СЭ".

Летом "Спартак" пополнили пять иностранных футболиста.

Джордан Ларсон из "Норрчепинга" за 4 млн евро. Швед в 15 матчах РПЛ забил четыре гола и отдал голевую передачу.

Арендован Андре Шюррле из дортмундской "Боруссии" за 1 млн евро. Чемпион мира провёл в чемпионате России 13 матчей, забил гол и отдал две голевые передачи.

Алекс Крал из "Славии" за 12 млн евро. На счету чеха девять матчей без результативных действий.

Гус Тил из АЗ за 18 млн евро. Он принял участие в 13 матчах чемпионата, забил гол и отдал две голевые передачи.

Эсекьель Понсе из "Ромы" за 3 млн евро. Аргентинец забил три гола в 16 матчах.


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Теги: Спартак Джикия Тил Шюррле Крал Ларссон Понсе
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