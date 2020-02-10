Нынешнее соглашение Семина с "Локо" истекает летом 2020 года.
"Уважаемые друзья, соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах. Может, какой-то совет директоров и был, только я о нём не знаю. А все советы директоров всегда провожу я", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что руководство московского клуба не будет подписывать с 72-летним специалистом новый контракт. Такое решение было принято на заседании членов СД. Отмечалось, что у Семина и руководства "Локомотива" есть разногласия в вопросе комплектования состава.
"Локомотив" в нынешнем сезоне набрал 34 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице.
"Соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах". В "Локо" высказались о возможном уходе Семина
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о том, что с главным тренером команды Юрием Семиным не будет продлен контракт.
Фото: ФК "Локомотив"
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