"Совет директоров "Локомотива" решил не продлевать со мной контракт? Я не знаю, честно. Спросите лучше у них", — цитирует 72-летнего специалиста Sport24.
Действующее соглашение сторон рассчитано до лета 2020 года.
Вчера в СМИ появилась информация, что клуб не станет продлевать соглашение с Юрием Семиным по причине разных взглядов на трансферную политику клуба. Также был упомянут тот факт, что главный тренер конфликтует с некоторыми из ключевых игроков команды. Например, с Федором Смоловом, который был вынужден уйти в "Сельту" из-за разногласий с Семиным.
Семин прокомментировал информацию об отказе "Локомотива" продлевать с ним контракт
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с командой.
Фото: ФК "Локомотив"
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