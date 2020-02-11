Наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о ветеране "Спартака" Валерии Рейнгольде, который сегодня ушел из жизни в возрасте 77 лет.
"Он был очень позитивным человеком, никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными ни были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Вспоминаю один из моментов. Мы со "Спартаком" играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, "Болонья" и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: "Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели“. У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд, с его скоростью, их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было", - цитирует Семина "Чемпионат".
Рейнгольд был сегодня госпитализирован во время одного из турниров в Москве. Спустя несколько часов он скончался в московской клинике. За "Спартак" Рейнгольд выступал с 1960 по 1967 год, забив 32 гола в 176 матчах.
Владелец московского клуба Леонид Федун сообщил, что "Спартак" окажет финансовую помощь семье ветерана красно-белых.
Семин: Рейнгольд был очень позитивным человеком, никогда не унывал
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!