Вместе с основной командой на сбор полетел полузащитник Никита Бакалюк. Малкольм Баду и Максим Глушенков будут работать со "Спартаком-2" в Турции .
Сбор "Спартака" продлится до 17 февраля. 16 числа подопечные Доменико Тедеско проведут товарищеский матч с армянским "Араратом".
"Спартак" после 19-ти туров занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. В первом матче после возобновления РПЛ красно-белые сыграют с "Динамо".
"Спартак" отправился на сбор в Сочи. Тедеско не взял с командой двух футболистов
Пресс-служба "Спартака" на официальном сайте сообщила, что команда вылетела на третий сбор в "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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