"Это кошмар, конечно. К его словам стоит относиться с улыбкой и иронией. Надо немножко посмеяться, но подобные заявления уже начинают не нравиться. В такой огромной стране, как Россия, должны играть свои футболисты. Мы не можем так сделать? Это смешно. Может, объявление дадим в газету? "Сделаем паспорта всем, кто хочет играть за сборную России. Присылайте ваши заявки", - цитирует Мостового "Чемпионат".
22-летний Мурило имеет бразильское гражданство. Он выступал за сборные Бразилии U-20 и U-23. Футболист не заигран за главную команду, поэтому теоретически может выступать за сборную России. Для этого ему нужно на протяжении пяти лет выступать в чемпионате России.
Мурило перешел в "Локомотив" летом 2019 года из "Крузейро". Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провел 21 матч за московский клуб во всех турнирах.
"Это кошмар". Мостовой прокомментировал слова Мурило о возможном выступлении за сборную России
Экс-форвард "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о словах защитника "Локомотива" Мурило, который не исключил, что может получить российское гражданства ради выступления за национальную команду.
Фото: 123ru.net
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