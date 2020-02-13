У Фернандеша родилась дочь

В семье Мануэла Фернандеша прибавление! ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 13, 2020
Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! ?
Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей ? А малышке расти здоровой и радовать родителей! ?#BullsFamily pic.twitter.com/YUZgoj7nHU
В сезоне 2019/2020 на счету 34-летнего полузащитника два забитых мяча в 9-ти матчах за "Краснодар" во всех турнирах.
Перед второй частью чемпионата России "Краснодар" идет на второй строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков.