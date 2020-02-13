У Фернандеша родилась дочь

В семье Мануэла Фернандеша прибавление! ?



Поздравляем нашего Ману и его супругу с рождением дочери! ?



Желаем родителям побольше счастливых мгновений и поменьше бессонных ночей ? А малышке расти здоровой и радовать родителей! ?#BullsFamily pic.twitter.com/YUZgoj7nHU