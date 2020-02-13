"Первая достойная вещь, которую я купил, – дом для моей мамы. Он был очень дорогим. Точнее, я тогда считал его для себя очень дорогим, поскольку только начинал зарабатывать свои первые деньги в футболе", - цитирует Малкома "Чемпионат".
Напомним, Малком выступает за "Зенит" с лета 2019 года, перейдя из "Барселоны". Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Футболист принял участие в двух матчах "Зенита", после чего получил травму и выбыл на полгода. На зимних сборах бразилец приступил к тренировкам и провел несколько товарищеских матчей.
Малком рассказал, как потратил первые заработанные в футболе деньги
Нападающий "Зенита" Малком рассказал, на что потратил первые заработанные в футболе деньги.
Фото: ФК "Зенит"
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