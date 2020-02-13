"Болельщики "Барселоны" хотят, чтобы я вернулся? Да. Я очень люблю болельщиков "Барселоны". Они всегда меня поддерживали, присылали приятные слова. Умоляли не уходить из команды. Я им отвечаю, что это невозможно, так как я уже чувствую себя зенитовцем", - цитирует Малкома "Чемпионат".
Напомним, Малком перешел в петербургскую команду летом 2019 года. "Барселона" получила за бразильского футболиста 40 миллионов евро. Малком принял участие всего в двух матчах за "Зенит", после чего получил травму, из-за который выбыл на долгий срок.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Малком: фанаты "Барселоны" умоляли меня не уходить
Нападающий "Зенита" Малком рассказал, что болельщики каталонского клуба не хотели, чтобы он покидал команду.
Фото: ФК "Зенит"
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