Ранее Ротенгберг говорил, что сумел убедить Кокорина перейти в "Сочи" до конца сезона. Несколько дней назад футболист был замечен в форме "Сочи" на сборе.
"Ситуация непростая, договоренности между "Сочи" и "Зенитом" пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком "Сочи", - цитирует Ротенберга ТАСС.
Напомним, изначально об аренде Кокорина "Сочи" объявил 21 января. Позже стало известно, что футболист не хочет переходить в последнюю команду РПЛ. Кокорин до конца января находился на сборах с "Зенитом", после чего был отправлен в "Зенит-2".
"Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Владелец "Сочи" - о Кокорине: ситуация непростая, договоренности с "Зенитом" пока нет
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что клуб пока не договорился с "Зенитом" по аренде нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Зенит"
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