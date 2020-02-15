- Думаю, если Тедеско уйдет, «Спартак» ничего здесь не потеряет, - выразил мнение Червиченко. - Не знаю, что приобретет "Герта", но пока, мое мнение, ничего феноменального он в "Спартаке" не сделал. Команда лучше играть не стала. Единственный бонус - это то, что он эмоционально бегает по бровке, машет руками. Здесь можно сравнить, кто более активен в этом отношении - он или Эмери. Но чем-то еще Тедеско пока еще не проявил себя.
- Если он уйдет, кто был бы достойным кандидатом на освободившуюся вакансию?
- Я сейчас уже и не знаю. У "Спартака" какая-то странная тенденция: кто бы из игроков или тренеров не попадал бы туда, как правило, вверх по карьерной лестнице не шел. Напротив, котировки их снижались. Позиция главного тренера здесь очень проблемная. И болельщики у команды довольно нервные. Работать в "Спартаке" очень тяжело. Поэтому здесь правильнее было бы сформулировать вопрос, не кто бы подошел, а кто бы согласился. Раньше, если тренера звали в «Спартак», он все бросал и шел, а сейчас, мне кажется, десять раз подумает. Единственное, чем сейчас привлекает "Спартак", так это большими финансовыми возможностями и несуразными покупками, где можно выловить рыбу в мутной воде.
- Одна из важных новостей последних дней - реформирование Кубка России. Сделает ли эта мера турнир интереснее?
- У нас РФС порой начинает фонтанировать странными идеями. Кубок с групповым турниром - из этого числа. Мне, честно говоря, сложно припомнить, в какой стране Кубок проводят по такой схеме.
У нас вообще любят огород на ровном месте городить. Нам нравится изобретать велосипед. Не понимаю, какой смысл отказываться от формулы, выработанной десятилетиями? Зачем здесь что-то придумывать?
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: с уходом Тедеско "Спартак" ничего не потеряет. Единственный бонус от него - то, что он бегает по бровке и машет руками
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу информации о возможном уходе главного тренера красно-белых и реформ в Кубке России.
sovsport.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!