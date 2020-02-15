Червиченко: с уходом Тедеско "Спартак" ничего не потеряет. Единственный бонус от него - то, что он бегает по бровке и машет руками

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info поделился мыслями по поводу информации о возможном уходе главного тренера красно-белых и реформ в Кубке России.
sovsport.ru
- Думаю, если Тедеско уйдет, «Спартак» ничего здесь не потеряет, - выразил мнение Червиченко. - Не знаю, что приобретет "Герта", но пока, мое мнение, ничего феноменального он в "Спартаке" не сделал. Команда лучше играть не стала. Единственный бонус - это то, что он эмоционально бегает по бровке, машет руками. Здесь можно сравнить, кто более активен в этом отношении - он или Эмери. Но чем-то еще Тедеско пока еще не проявил себя.

- Если он уйдет, кто был бы достойным кандидатом на освободившуюся вакансию?

- Я сейчас уже и не знаю. У "Спартака" какая-то странная тенденция: кто бы из игроков или тренеров не попадал бы туда, как правило, вверх по карьерной лестнице не шел. Напротив, котировки их снижались. Позиция главного тренера здесь очень проблемная. И болельщики у команды довольно нервные. Работать в "Спартаке" очень тяжело. Поэтому здесь правильнее было бы сформулировать вопрос, не кто бы подошел, а кто бы согласился. Раньше, если тренера звали в «Спартак», он все бросал и шел, а сейчас, мне кажется, десять раз подумает. Единственное, чем сейчас привлекает "Спартак", так это большими финансовыми возможностями и несуразными покупками, где можно выловить рыбу в мутной воде.

- Одна из важных новостей последних дней - реформирование Кубка России. Сделает ли эта мера турнир интереснее?

- У нас РФС порой начинает фонтанировать странными идеями. Кубок с групповым турниром - из этого числа. Мне, честно говоря, сложно припомнить, в какой стране Кубок проводят по такой схеме.

У нас вообще любят огород на ровном месте городить. Нам нравится изобретать велосипед. Не понимаю, какой смысл отказываться от формулы, выработанной десятилетиями? Зачем здесь что-то придумывать?

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Червиченко Спартак Тедеско
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Менхенгладбахской "Боруссия" победила "Фортуну" и продолжила борьбу за титул
"Ливерпуль" с минимальным счетом выиграл у "Норвича" в концовке игры
"Болонья" вдевятером разгромно уступила "Дженоа"
Альба получил травму паха
Червиченко: с уходом Тедеско "Спартак" ничего не потеряет. Единственный бонус от него - то, что он бегает по бровке и машет руками 1
"ПСЖ" сыграл вничью с предпоследней командой чемпионата, уступая по ходу матча 0:3
"Крылья Советов" обыграли "Чертаново" на Кубке ФНЛ
Лапочкин объяснил, почему "Спартак" выигрывает при его судействе 5
Окружение Тедеско отрицает информацию об уходе тренера в "Герту" 3
"Манчестер Сити" провел собрание игроков после новости об исключении из еврокубков 1
"Лейпциг" разгромил "Вердер" и вышел на первое место в Бундеслиге
Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на месяц
"Ростов" сыграл вничью с шведским АИКом
"Барселона" на своем поле обыграла "Хетафе"
ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл "Сириус" 2
"Герта" одержала победу над "Падерборном" 1
"Вольфсбург" нанес поражение "Хоффенхайму"
Вернер за 58 млн евро может перейти в "Ливерпуль"
Рамос близок к продлению контракта с "Реалом"
Матч "Эйбар" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за пожара на свалке
"Рига" Кононова обыграла "Мордовию" 1
Выдра, которым интересовался "Локомотив", прокомментировал победу над "Саутгемптоном"
Владелец "Сочи" - о Кокорине: ситуация непростая, договоренности с "Зенитом" пока нет 11
Мамаев - в старте "Ростова" на игру с АИКом
Тедеско может уйти из "Спартака" 26
"Бернли" в гостях переиграл "Саутгемптон"
Селюк сообщил, что в "Химках" погасили долги
Стал известен состав ЦСКА на игру с "Сириусом" 5
"У него есть голова на плечах". Конте прокомментировал интерес к Мартинесу со стороны других клубов
В "Химках" сообщили, что у клуба нет долгов перед игроками
Все новости