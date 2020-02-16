- Ничего не могу сказать по этому поводу, никаких переговоров с "Зенитом" о контракте не ведется, - заявил Логинов.
Напомним, ранее сообщалось, что Кокорин запросил у "Зенита" 4 млн евро по новому контракту, когда как клуб предлагал футболисту 2,5 млн евро. После этого игрок должен был перейти на правах полугодичной аренды в "Сочи", в экипировке которого его уже успели сфотографировать.
Агент Кокорина: мы не ведем переговоры с "Зенитом"
Агент и отчим футболиста "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов в интервью Sport24 прокомментировал слухи о переговорах по новому контракту игрока с питерской командой.
Источник: РИА Новости
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