"Заговорили, что денег по контракту РПЛ с "Тинькофф Банком" мало. А у некоторых клубов РПЛ банки являются главными спонсорами. И, наверное, банк ВТБ является спонсором "Динамо". И получается диспропорция – банк на "Динамо" тратит сумму значительно большую, чем банк "Тинькофф" на эту самую лигу. И к чему это, спрашивается, может привести? Да к тому, что УЕФА может посмотреть на эту ситуацию сквозь призму финансового фэйр-плей. Как вы думаете, что является более рыночным показателем – открытый спонсорский контракт на лигу или то, что некий банк или организация считает необходимым вливать в команду, которую она же и содержит?
На самом деле, если ФФП придет в Россию, то я бы начинал прямо с дела Сутормина. Заниженная стоимость, свободные деньги, можно купить больше футболистов", — заявил Уткин в видеоролике на своем youtube-канале.
Ранее сообщалось, что с весенней части РПЛ лига заключит спонсорское соглашение с "Тинькофф Банком" сроком на 2,5 года и суммой в 375 миллионов рублей в год.
Напомним, что Сутормин летом прошлого года сначала перешел в "Рубин" из "Оренбурга", а через несколько дней оказался в питерском "Зените". Официальная сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.
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Уткин о ФФП в России: я бы начал с дела Сутормина
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал спонсорский контракт РПЛ с "Тинькофф Банком" и возможный приход ФФП в Россию.
Фото: Коммерсантъ
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