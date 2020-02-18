Уткин о ФФП в России: я бы начал с дела Сутормина

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал спонсорский контракт РПЛ с "Тинькофф Банком" и возможный приход ФФП в Россию.

Фото: Коммерсантъ