Уткин о ФФП в России: я бы начал с дела Сутормина

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал спонсорский контракт РПЛ с "Тинькофф Банком" и возможный приход ФФП в Россию.
Фото: Коммерсантъ
"Заговорили, что денег по контракту РПЛ с "Тинькофф Банком" мало. А у некоторых клубов РПЛ банки являются главными спонсорами. И, наверное, банк ВТБ является спонсором "Динамо". И получается диспропорция – банк на "Динамо" тратит сумму значительно большую, чем банк "Тинькофф" на эту самую лигу. И к чему это, спрашивается, может привести? Да к тому, что УЕФА может посмотреть на эту ситуацию сквозь призму финансового фэйр-плей. Как вы думаете, что является более рыночным показателем – открытый спонсорский контракт на лигу или то, что некий банк или организация считает необходимым вливать в команду, которую она же и содержит?

На самом деле, если ФФП придет в Россию, то я бы начинал прямо с дела Сутормина. Заниженная стоимость, свободные деньги, можно купить больше футболистов", — заявил Уткин в видеоролике на своем youtube-канале.

Ранее сообщалось, что с весенней части РПЛ лига заключит спонсорское соглашение с "Тинькофф Банком" сроком на 2,5 года и суммой в 375 миллионов рублей в год.

Напомним, что Сутормин летом прошлого года сначала перешел в "Рубин" из "Оренбурга", а через несколько дней оказался в питерском "Зените". Официальная сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.

Читайте по теме:

Тиньков говорил, что никогда не будет вкладывать в наш футбол и называл игроков РПЛ обсосами


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Уткин Сутормин Зенит Оренбург Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

Сон Хын Мин выбыл из строя из-за перелома руки
В СМИ появились публикации, доказывающие, что "Барселона" платит за критику Месси в интернете 1
Каррагер: нужно было исключить "Сити" сейчас. Что, если они выиграют ЛЧ? 1
Гендиректор "Химок" прокомментировал информацию о возможном уходе руководства
«Атлетико» попытается остановить неудержимый «Ливерпуль», Холанд встретится с Мбаппе
Уткин о ФФП в России: я бы начал с дела Сутормина 20
Бригада Карасева обслужит матч 1/8 Лиги Европы 1
Фернандес: наша цель - стать чемпионами. Мы уже отыгрывали большое отставание 3
Иракский полузащитник прошел медосмотр в "Крыльях"
Бывший игрок "Динамо" перешел в "Кызыл-Жар" 1
УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
Экс-тренер "Спартака" рассказал, почему Миранчуки покинули клуб 6
Жена Малафеева: наша 16-летняя дочь живет не с нами 6
Габулов возглавил совет директоров подмосковного клуба ПФЛ 1
Орлов - о нападающих сборной России: у Кокорина больше шансов, чем у остальных 2
Невилл - об отстранении "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов: УЕФА - безнадежная организация 1
В "Локомотиве" прокомментировали решение CAS по выплате Фернандешу 11 млн рублей 2
"Барселона" за 20 млн купит нападающего предпоследней команды Ла Лиги 1
Тарасов: счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол 6
Селюк - о Смолове: не считаю нужным возводить в культ такую ерунду, как один забитый мяч 3
Тренер сборной Белоруссии - о Шкурине: дай Бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы под основой 5
"Хочу обеспечить семью, чтобы никто не работал". 18-летний защитник ЦСКА рассказал о мечте 24
Сулейманов рассказал, как в академии после критики тренера выбил дверь 1
Мартынович выбыл на 7 недель
Магуайр: эпизод с Батшуайи? Я его коснулся, но это естественная реакция
"Рубин" объявил о подписании Тарасова 2
Пономарев: главный подарок к юбилею - хорошая игра ЦСКА 2
Силкин: матчи со "Спартаком" - это игры, на которые не надо настраивать 1
Панков: в "Химках" ожидается смена руководства
Силкин: в "Сочи" Кокорин сможет быстрее вернуть свои кондиции 1
Все новости