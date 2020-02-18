Смородская: у "Локомотива" не было долгов перед Фернандешем. Нужно было нанять хороших юристов

Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала исход судебного дела по долгам к бывшему футболисту "железнодорожников" Мануэлю Фернандешу.
Источник: ФК "Локомотив"
- Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет. Думаю, что [в CAS] плохо разобрались в этом деле. Не знаю, кто выступал в суде на стороне "Локомотива". Надо было нанять хороших юристов, - цитирует Смородскую ТАСС.

Суд обязал "Локомотиву" выплатить португальцу 11 млн рублей, а также по 5% годовых начиная с 25 июля 2015 года. Клуб также покроет расходы на судебные экспертизы.

Напомним, 34-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 год, а с нынешнего сезона защищает цвета "Краснодара".


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Теги: Локомотив Фернандеш Смородская
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