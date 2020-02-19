"Уверенность в завтрашнем днем - это самое главное. Кто был самым богатым в советское время? У кого занимали деньги? У пенсионеров! Вот я пенсионер. У меня пенсия 15 тысяч рублей. Можно на нее прожить или нет? Скажите, наши дорогие чиновники. Как может прожить человек на такие деньги? А если человек больной? Страшно подумать. Раньше такого не было.
Еще раз повторю, не нужно на меня смотреть как на идиота. Я все прекрасно понимаю. Но сейчас мы вышли в полуфинал в 2008 году, и Медведев тогда принимал футболистов и славил их как героев. А Мутко говорил, что "дважды премия, трижды премия". Испанцам проиграли два раза: 3:0 и 4:1. Против шведов и голландцев сыграли и заслуженные мастера спорта. Или сейчас, на чемпионате мира вышли в плей-офф, в четвертьфинал, и нашим ребятам, которых уважаю, дали заслуженных мастеров спорта. А биатлонисты, волейболисты? Которые чемпионаты выигрывают... А наши футболисты когда в последний раз были на Олимпиаде? В 1988 году! О чем вы говорите?", - сказал Елагин на своем YouTube-канале.
Елагин: у меня пенсия 15 тысяч рублей. Можно на нее прожить или нет? Скажите, наши дорогие чиновники
Известный футбольный комментатор Александр Елагин высказался о размерах пенсии в России.
Фото: fb.ru
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