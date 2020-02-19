Ещенко рассказал, как восстанавливался после травмы "крестов"

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как он реабилитировался после травмы крестообразных связок, полученную полтора года назад.
Источник: ФК "Спартак"
- Тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже всё знаешь. Тем более я уже проходил эту травму, - цитируют Ещенко "Известия".

35-летний Ещенко рассказал, что понимал, что будет тяжело. Он уверен, что такие тяжелые травмы могут сказаться уже после завершения карьеры и в 50 лет человек после "крестов" может ходить хромая.


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Теги: Спартак Ещенко
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