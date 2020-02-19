- Тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже всё знаешь. Тем более я уже проходил эту травму, - цитируют Ещенко "Известия".
35-летний Ещенко рассказал, что понимал, что будет тяжело. Он уверен, что такие тяжелые травмы могут сказаться уже после завершения карьеры и в 50 лет человек после "крестов" может ходить хромая.
Ещенко рассказал, как восстанавливался после травмы "крестов"
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как он реабилитировался после травмы крестообразных связок, полученную полтора года назад.
Источник: ФК "Спартак"
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