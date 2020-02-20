"Я с ним тренировался бок о бок. И понял: Рома — топовый футболист. Вот почему для меня до сих пор загадка, как "Спартак" мог его упустить. Не знаю, чье это было решение. Но оно принималось точно не по футбольным причинам. Потерять такого мастера — самая большая глупость, как мне кажется. Моё мнение — на тот момент Роман был в "Спартаке" сильнейшим полузащитником. А в сегодняшнем "Спартаке" и вовсе был бы безоговорочным лидером", - цитирует Самедова "Спорт-Экспресс".
Еременко стал игроком "Спартака" 10 августа 2018 года, a дебютировал в первом матче после окончания дисквалификации против "Енисея" (3:2), выйдя на замену во втором тайме. Всего Еременко провел за "Спартак" четыре матча.
В январе 2019 года Еременко подписал контракт с "Ростовом".
В нынешнем сезоне Еременко провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Самедов: для меня загадка, как "Спартак" мог упустить Еременко
Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о полузащитнике Романе Еременко, который не подошел красно-белым.
Фото: РИА Новости
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