Яровинский: не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что в клубе думали над подписанием Николая Комличенко, но не были уверены, что он сможет играть в стартовом составе одновременно с Иваном Игнатьевым.

Фото: ФК "Рубин"