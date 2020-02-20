"Когда приглашаешь футболиста, ты несёшь за это ответственность. Не только перед болельщиками, но и перед самим игроком. Мы не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро? К тому же под Комличенко нужно выстраивать игру определённым образом, а Игнатьева мы приобрели раньше. Мы долго думали над Комличенко, но в итоге купили Евтича", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
24-летний Комличенко, который является воспитанником "Краснодара", на протяжении трех сезонов выступал в Чехии - за "Слован" и "Младу-Болеслав". В январе 2020 года форвард перешел в московское "Динамо", заключив контракт на 4,5 года.
21-летний Игнатьев перешел в "Рубин" зимой. Сумма трансфера составила 7 млн евро. В составе "Краснодара" он провел 54 матча, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.
"Рубин" в нынешнем сезоне занимает 13-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах.
Яровинский: не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что в клубе думали над подписанием Николая Комличенко, но не были уверены, что он сможет играть в стартовом составе одновременно с Иваном Игнатьевым.
Фото: ФК "Рубин"
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