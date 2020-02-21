Крал: не исключаю, что всю карьеру проведу в "Спартаке"

Чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал заявил, что может всю игровую карьеру провести в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"В предыдущих интервью говорил, что к переходу в топ-лигу нужно быть готовым во всех смыслах. У меня нет цели любой ценой уехать куда-то. Посмотрим, как будет складываться жизнь. Летом состоится чемпионат Европы, на который надеюсь поехать. Хорошее выступление там может приблизить к выгодному предложению из сильного первенства. Но, повторюсь, чтобы куда-то уехать, должно совпасть сразу несколько факторов.

Безусловно, Англия остается маленькой мечтой. Но не исключаю, что всю карьеру или большую ее часть проведу в "Спартаке". Все зависит от ситуации и момента", — приводит слова Крала "RT на русском".

Алекс Крал перешел в "Спартак" летом 2019-го года из "Славии" за 12 миллионов евро.

В составе "Спартака" в сезоне 2019/2020 21-летний полузащитник провел 20 игр и отдал одну результативную передачу.

Перед весенней частью чемпионата России "Спартак" идет на девятом месте, набрав 22 очка. В Кубке России "Спартак" сыграет с ЦСКА 4 марта.


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Теги: Крал Спартак
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